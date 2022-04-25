В 13 сельских округах жители сами выбрали акимов

Акимов сельских округов выбирали в воскресенье в Северо-Казахстанской области. Голосование проходило в 13 сельских округах. На выборах работало 9 районных и 40 участковых избирательных комиссий.

Всего по 13 округам выдвинуты 45 кандидатов: 10 — от трёх политических партий «AMANAT», «Ак жол» и «Народная партия Казахстана», остальные 35 — самовыдвиженцы. Их могло быть и больше, но 7 кандидатов сняли с гонки. Примечательно, что двое из них до выборов не дошли, так как не внесли избирательный взнос. Из 45 кандидатов половина — госслужащие, 12 — бюджетники, остальные — самозанятые, временно не работающие и пенсионеры МВД. Явка избирателей составила 84 %. По итогу в акимы избрали 7 представителей от партии «AMANAT», 1 — от «Ак жола» и 5 самовыдвиженцев.

Айгерим Мукашева