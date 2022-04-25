Проекты для импортозамещения строительных материалов в РК

Строительство

23:43 25 Апреля 2022

В Казахстане продолжают постепенно заниматься импортозамещением строительных материалов. По информации министерства индустрии и инфраструктурного развития, чтобы покрыть потребности внутреннего рынка в таких товарах, в стране до 2025 года реализуют 157 инвестиционных проектов. Их общая стоимость составляет около 1 трлн тенге.

Благодаря новым инвестпроектам в Казахстане создадут 15,5 тысяч рабочих мест. Утверждена дорожная карта на 4 года по детальной реализации проектов строительной индустрии. На сегодня наиболее востребованными из импортных строительных товаров являются сантехкерамика, теплоизоляционные материалы, межкомнатные двери, ДСП, стекла, керамическая плитка, напольные покрытие.

Дарья Пышмынцева

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