Летний ассортимент пользуется большим спросом на ярмарке белорусской обуви

Калима Саликова решила подобрать для себя новую летнюю обувь. В прошлый раз купила здесь весенние сапожки и осталась очень довольна. Поэтому и в этот раз за обновкой пришла на ярмарку.

Калима Саликова, жительница г.Петропавловска:

— Босоножки хотела или что-то такое. Ну, вот ребята соблазнили вот это взять. Решила померить. — А как сапожки, которые покупали? — Отлично. Вы знаете, как — будто «тут и было». Поэтому проблем нет. Очень хорошие и качество нормальное. Я уже два месяца с ними проходила, нормально показали себя.

В выборе помогут консультанты. Подробно расскажут, из чего сделана обувь и какая модель подойдет лучше всего. Как, например, вот эта летняя новинка. Прибыла совсем недавно, из 15 пар осталось уже 8.

Иван Войтенко, менеджер по продажам:

— Липучка будет очень удобно. Застёгивать, расстёгивать. Имеет ортопедическую залитую основу. Она для проблемных ног. На широкую ногу, также косточка выступающая, потому что они широкие. И подошва очень мягкая, удобная. Сами по себе они тоже очень лёгкие, удобные и мягкие.

Летний ассортимент из «дышащего» материала, что особенно хорошо в жаркую погоду. Сметают товар с полок быстро.

Елизавета Поливцева, менеджер по продажам:

— Сейчас у нас более 600-700 пар. Продали мы уже тоже около 500 пар. Обувь пользуется спросом. Приходят, покупают. Все рады покупкам. Обувь, в основном, пользуется спросом у старшего поколения. Сейчас из-за сезона покупают летнюю обувь: сандалии, туфли.

В Петропавловске ярмарка пробудет до 1 мая. Затем вернётся с новым поступлением. Приобрести товар можно по адресу улица Шокана Уалиханова, 15 А. За обновлениями следите и на официальной странице ярмарки в Instagram belorusskay.obuv.

Диана Салихова