Более 800 книг подарили друг другу учащиеся и сотрудники НИШ

Культура

23:42 25 Апреля 2022

В Назарбаев Интеллектуальной школе прошла акция по дарению книг. В ней приняли участие не только школьники, но и учителя, администрация школы, врачи, IT-специалисты, технические работники. Дети и взрослые дарили друг другу как классические произведения, так и современные бестселлеры в области мотивации и саморазвития. Акцию приурочили ко Всемирному дню книги и авторского права. Она прошла одновременно в Назарбаев Интеллектуальных школах по всей стране.

Нурикамал Сайдуова, библиотекарь НИШ г.Петропавловска:

— Нам, как библиотекарям, сегодня было отрадно видеть, что более 600 детей, а также более 200 сотрудников нашей школы приняли участие в этой акции. Всё прошло в дружеской атмосфере.

Шынгыс Сергали, учащийся 8 класса НИШ г.Петропавловска:

— Я подарил книгу своему однокласснику, а взамен получил вот такую очень интересную книгу «Самый богатый человек в Вавилоне». Мне кажется, что я найду здесь очень много полезных советов, и эта книга поможет мне в будущем, я хотя бы чуть-чуть обучусь финансовой грамотности.

Айгерим Мукашева

Читайте также

«В потоке истории»: выставка картин учащихся колледжа искусств
Литературный вечер, посвящённый 100-летнему юбилею С.Шаймерденова, провели в Петропавловске
К 100-летию народного писателя С. Шаймерденова
В СК с гастролями приехали артисты «Казахконцерт» им. Р.Баглановой
Встречу с североказахстанскими поэтами организовали в НИШ
В казахском музыкально-драматическом театре им.С. Муканова отметили Международный день театра
«Уступи место завтрашнему дню»: премьера спектакля в областном драматическом театре им.Н.Погодина
Детский театр «Толағай» Дворца школьников представил пьесу к 100-летию С.Шаймерденова
Конкурс мастеров художественного чтения провели в Доме дружбы
30-летие народного хора русской и казачьей песни «Звонница»
«Историческое наследие СК»: конкурс сочинений в рамках Дня памятников
В Петропавловске прошло состязание чтецов Корана