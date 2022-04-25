Более 800 книг подарили друг другу учащиеся и сотрудники НИШ

В Назарбаев Интеллектуальной школе прошла акция по дарению книг. В ней приняли участие не только школьники, но и учителя, администрация школы, врачи, IT-специалисты, технические работники. Дети и взрослые дарили друг другу как классические произведения, так и современные бестселлеры в области мотивации и саморазвития. Акцию приурочили ко Всемирному дню книги и авторского права. Она прошла одновременно в Назарбаев Интеллектуальных школах по всей стране.

Нурикамал Сайдуова, библиотекарь НИШ г.Петропавловска:

— Нам, как библиотекарям, сегодня было отрадно видеть, что более 600 детей, а также более 200 сотрудников нашей школы приняли участие в этой акции. Всё прошло в дружеской атмосфере.

Шынгыс Сергали, учащийся 8 класса НИШ г.Петропавловска:

— Я подарил книгу своему однокласснику, а взамен получил вот такую очень интересную книгу «Самый богатый человек в Вавилоне». Мне кажется, что я найду здесь очень много полезных советов, и эта книга поможет мне в будущем, я хотя бы чуть-чуть обучусь финансовой грамотности.

Айгерим Мукашева