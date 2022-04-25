Активисты специальной рабочей группы рассказали о поправках в Конституцию РК

В разработке изменений и дополнений в Конституцию участвовали известные отечественные ученые-правоведы, уполномоченный по правам человека, представители Парламента и государственных органов. По мнению Касым-Жомарта Токаева, все поправки, которые внесут в главный документ страны, направлены на серьезную политическую трансформацию нашего общества.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— По своей сути они означают переход Казахстана к качественно новой модели формирования и взаимодействия институтов власти, укоренение новой политической культуры. Для более четкого и емкого понимания я обозначил эту модель, этот процесс, как Вторая республика. В соответствии с новой парадигмой сокращаются полномочия Президента, значительно усиливается роль Парламента и маслихатов, существенно расширяется участие граждан, системно укрепляется правозащитная сфера.



Индира Аубакирова, член рабочей группы, доктор юридических наук:

— У нас предусмотрены принятие в последствие самостоятельных отдельных конституционных законов о конституционном суде, закон об уполномоченном по правам человека, будет приобретать конституционный статус. Кроме того, конституционный статус у нас предусмотрен для прокуратуры.

Инициативу о создании конституционного суда Касым-Жомарт Токаев озвучил 16 марта. Тогда Президент обратился в казахстанцам с ежегодным посланием. Чтобы реализовать некоторые его пункты, нужно будет внести в Конституцию порядка 30 изменений.

Ермек Абдрасулов, член рабочей группы, доктор юридических наук:

— Близкие родственники Президента не вправе занимать должности, политических, государственных служащих, руководителей, субъектов квазигосударственного сектора. Принцип, который будет заложен Конституцией, он постепенно будет распространяться на все органы государственной власти.

Кроме изменений и дополнений в Конституцию страны до конца 2022-го в Казахстане планируют принять ещё более 20 законов. Причем, «последнее» слово в их принятии будет за нижней палатой, верхняя сможет их только одобрять или наоборот.

Дарья Пышмынцева