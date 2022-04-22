В СКО создадут ассоциацию молодых педагогов

Сначала разминка для разрядки атмосферы и настроя на дружелюбный лад. Обменяться опытом, завести близких по духу друзей и сплотиться в единый механизм. Молодые учителя присутствуют здесь именно для этого. Карина Хайрушева предполагает, что тренинг — толчок к саморазвитию. Второй год она преподает историю. Среди участников, возможно, узнает новые методики обучения.

Карина Хайрушева, учитель истории «Қызылжар Абай орта мектебі», Кызылжарский район:

— Участвуя в круглом столе, я имею возможность интегрироваться с другими молодыми специалистами, которые поделятся со мной опытом. Откроются, возможно, новые двери.

Новые идеи, открытый диалог — за этим приехал преподаватель истории из Акжарского района. Куандык Жолтайулы участвует в подобных мероприятиях не в первый раз. А все для того, чтобы его ученики получали знания в более понятной для них форме.

Куандык Жолтайулы, учитель истории Талшыкской средней школы, Акжарский район:

— На сегодня такая площадка для молодых преподавателей необходима. Здесь мы можем открыто делиться своими мыслями. Я считаю, что молодой специалист должен стремиться к совершенствованию своих знаний и навыков. Должен двигаться в ногу со временем. Такие мероприятия тому подспорье.

Всего по региону насчитывается более 3000 молодых специалистов, это 5-я часть от всех педагогов области. Самые инициативные присутствуют здесь. На сегодня их 50. Они и станут основой новой ассоциации молодых учителей.

Назир Жашибеков, руководитель управления образования СКО:

— В этом году откроется ассоциация молодых педагогов области. Цель ассоциации — поддержка молодых педагогов, их взаимодействия, помощь друг другу, обмен мнениями. В целом, коллаборация и общение друг с другом. Это нужно для эффективной самореализации каждого педагога.

Всего в области функционируют 16 ассоциаций педагогов, до конца этого года появится и для новоиспеченных спецалистов.

Гюзель Закария