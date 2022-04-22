Праздник, посвящённый Дню единства народа Казахстана, провели в СШКНВ №17

Открывает праздник песня «Мой родной Казахстан». Под единым шаныраком здесь собрали самые разные культуры: казахскую, украинскую, татарскую, армянскую и много других. Всего в учебном заведении 9 национальных отделений.

Каждый стол заставлен национальными блюдами разных стран. И татарский чак-чак, и корейский такпокки, и азербайджанская долма. Кухня на любой вкус.

Пока на одном поле наслаждаются вкусностями, активные ребята участвуют в эстафете. Прыжки через скакалку, футбол, полоса препятствий. Хорошая возможность отпустить эмоции, почувствовать командный дух и взбодриться.

Постарались на славу. Два года праздники не проводили из-за пандемии. Так что школа соскучилась по таким мероприятиям.

Лаззат Жалмуканова, директор средней школы-комплекса национального возрождения №17:

— Под единым шаныраком нашей школы учатся много детей разных национальностей в дружбе и согласии. Я желаю в канун этого праздника всем землякам доброго счастливого дня, чистого неба, благоденствия и мира.

Школа насчитывает 1730 учащихся более 22 национальностей. В фестивале приняли участие ребята с 5 по 11 классы. Каждый внес в праздник свою лепту.

Диана Салихова