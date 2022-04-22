Подготовка к посевной в Мамлютском районе



Жанель Бисенбаева, корреспондент:

— Машинно-тракторная мастерская сейчас пустует. Весь автопарк отремонтирован и готов к ответственному старту. В посевной задействуют 70 человек и 40 единиц различной техники.

За этот сезон в поле уже несколько раз выезжал Иван Кузьмин. Механизатор работал над влагозадержанием. Поверхностную обработку почвы обычно проводят в тёплые дни. В пасмурную погоду аграрии отводят время для ремонтных работ. Свой трактор Иван в порядок привёл уже давно. Теперь остаётся только ждать ясного неба, говорит он.



Иван Кузьмин, механизатор ТОО «Кулик НП», Мамлютский район:

— На влагозадержание выехали, работали четыре дня. Дожди вчера пошли, работу приостановили. Сейчас посохнет, обратно поедем.

Готовиться к посевной здесь начали в марте. Провели собрание, распределили штат и выехали в поле. Закупили в товариществе по несколько вагонов различных удобрений и средств защиты растений. Сеять в этом году на 8 тысячах гектарах будут зерновые, бобовые, масличные культуры и зерносмесь. Приступят к делу с учётом календарного срока. Но, и ему верить порой нельзя, говорит Александр Ефремов.



Александр Ефремов, заместитель директора ТОО «Кулик НП», Мамлютский район:

— Зерновые сеют с 15 по 25 мая. Практика показывает, что можно до 5 июня сеять. Масличные чуть пораньше, можно и позже. Многое зависит от погоды. В прошлом году, кто сеял по календарным срокам, тот пролетел. А кто позже посеял, у того урожай отличный получился. Нюансов очень много.

Они в прошлом году сыграли не в пользу ТОО. В 2021-ом аграрии получили неутешительный урожай — 16 центнеров с гектара. Лучше было в 2020-ом. Тогда собрали 25,7 центнеров зерновых. В текущем надеются на подобный результат. По крайней мере здесь для этого сделали всё необходимое.

Жанель Бисенбаева