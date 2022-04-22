Конкурс «Тіл шебері» провели в Петропавловске

Перед участницей из Уалихановского района непростая задача. На трёх языках рассказать всё самое важное и интересное из жизни писателя Габита Мусрепова.

Начать с казахского, подхватить на русском языке и завершить выступление на английском. И при этом факты не должны повториться. Во время первого этапа конкурсанты рассказывали биографии исторических личностей, называли значимые даты и события. Например, тема «Казахское ханство» досталась Махаббат Алхатовой. С ней педагог с 15-летним стажем отлично справилась на трёх языках. Участница из района имени Г.Мусрепова преподаёт английский в школе, а ещё ведёт кружок для госслужащих.

Махаббат Алхатова, участница конкурса:

— Желающие, конечно, есть. Я считаю, очень важно сейчас в современном мире знать не только свой язык, но и русский, и английский языки. Это веление времени. В районном этапе конкурса «Тіл шебері» участвовали более 10 человек. Я прошла все этапы конкурса и меня направили на областной конкурс.

Во время второго этапа конкурсанты зачитывали пословицы и поговорки, а затем объясняли их смысл на трёх языках. Здесь оценивались подача, произношение и, конечно же, смысл сказанного.

Назира Биманова, и.о. руководителя отдела управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:

— Третий этап «Ойтаным» — написание эссе на государственном языке по заданной общей теме. Победители и призёры конкурса определяются по итогам голосования жюри. Это ежегодный конкурс. В том году у нас проводилось среди госслужащих. А в этом году в основном учителя английского и казахского языков.

В областной этап вышли 9 участников из Петропавловска и 8 из районов. Призёры получили дипломы и призы.

Айгерим Мукашева