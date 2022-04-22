80 тысяч жителей частных домов отказываются платить за вывоз мусора

Пакеты, бутылки, старая мебель, и вместе с ними зловонный запах. Такая картина разворачивается в микрорайоне Зайсан у берега Есиля. Место живописное, да вот только гулять там не хочется совсем.

Юлия Захарова — жительница г.Петропавловска:

— У нас мусорка. На живописной территории — мусорка. Замечательно. И крысы бегут с оврага. И боремся мы с этим постоянно. Мы живем здесь 10 лет. И как переехали, эта мусорка здесь обосновалась уже давно. Мусор везут со всей улицы. Боролись, вызывали участкового.

Но, договориться с соседями не получается. Предлагали установить контейнеры, чтобы отходы вывозили. Многие не захотели платить. Сказали, что сами будут сжигать свой мусор. Итог — наглядный.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Ежегодно такая проблема возникает. Она связана, в первую очередь, с тем, что жители неохотно заключают договоры с мусоравывозящими компаниями. Мотивируя это тем, что они весь мусор сжигают в печи. Но, по итогу они все скидывают в овраг. Тем самым создают несанкционированные свалки.

Из-за чего страдают и люди, и природа. По данным городского отдела ЖКХ, на сегодня в частном секторе порядка 80 тысяч человек отказываются от услуг по утилизации отходов.

Диана Салихова