Курсирование электропоездов «Петропавловск-Исилькуль» и «Петропавловск-Петухово» восстановят

Новости МТРК

9:14 21 Апреля 2022

Курсирование электропоездов «Петропавловск-Исилькуль» и «Петропавловск-Петухово» восстановят.

Об этом на встрече договорились аким области Кумар Аксакалов и начальник Южно-Уральской железной дороги Игорь Рязанов. Движение этих электричек приостановили 2 года назад из-за пандемии. Данный вид транспорта пользуется спросом у населения приграничных областей, написал на свой страничке в соцсетях глава региона.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Также на встрече обсудили проект строительства подъездного железнодорожного пути, который необходим для строящегося маслоэкстракционного завода «Маслодел» в Петропавловске. Очень важное производство для региона. Инвестор вкладывает 15 млрд тенге. Будет создано свыше 200 новых рабочих мест. Договорились о согласовании данного проекта в кратчайшие сроки.

Айгерим Мукашева

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