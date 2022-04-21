Курсирование электропоездов «Петропавловск-Исилькуль» и «Петропавловск-Петухово» восстановят.

Об этом на встрече договорились аким области Кумар Аксакалов и начальник Южно-Уральской железной дороги Игорь Рязанов. Движение этих электричек приостановили 2 года назад из-за пандемии. Данный вид транспорта пользуется спросом у населения приграничных областей, написал на свой страничке в соцсетях глава региона.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Также на встрече обсудили проект строительства подъездного железнодорожного пути, который необходим для строящегося маслоэкстракционного завода «Маслодел» в Петропавловске. Очень важное производство для региона. Инвестор вкладывает 15 млрд тенге. Будет создано свыше 200 новых рабочих мест. Договорились о согласовании данного проекта в кратчайшие сроки.

Айгерим Мукашева