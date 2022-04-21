414 млрд тенге направят на развитие АПК в Казахстане

Новости МТРК

9:14 21 Апреля 2022

В 2022-ом году в рамках нацпроекта по развитию АПК из бюджета выделят 414 млрд тенге. Объем внебюджетных средств в текущем году может составить 1 трлн тенге.

За счет этого производительность труда увеличится до 6 млн 200 тыс тенге на одного занятого в сельском хозяйстве к 2025 году. Доля переработанной продукции достигнет 70%. Экспорт должен вырасти в два раза по сравнению с 2020 годом. В то же время в министерстве отметили, что в 2022 году внутренний рынок страны обеспечен на 80% и более социально значимыми товарами. В республике производится более 3 млн тонн муки. Потребляют её казахстанцы в два раза меньше. Макароны и рис также покрывают внутреннюю потребность.

Гюзель Закария

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