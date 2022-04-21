40-летняя женщина погибла на ж/д в СКО

Железная дорога — зона повышенной опасности, как и несколько метров по сторонам от неё. Необходимо помнить — переходить железнодорожные пути можно только через специальные переходы. О соблюдениии техники безопасности постоянно напоминают линейные полицейские. Проводят рейды, акции, разъяснительные беседы. Находятся и те, кто пренебрегает правилами и подвергают опасности себя и близких. За 3 месяца зафиксировали 366 правонарушений, 250 из них — за переход в неположенном месте.

Серик Каражигитов, заместитель начальника ЛОП на станции Петропавловск:

— В текущем квартале произошел один несчастный случай железнодорожного травматизма со смертельным исходом. Это было на станции Смирново. Местная жительница проходила ж/д пути в неустановленном месте, за пределами станций. И попала под поезд.

40-летняя горожанка от полученных травм скончалась на месте. В прошлом году зафиксировали 3 летальных случая. В 2020-м -13. В отделе говорят, статистика идет на спад. Нередки нарушения и среди несовершеннолетних.

Серик Каражигитов, заместитель начальника ЛОП на станции Петропавловск:

— В этом году привлечено 4 родителя за нахождение несовершеннолетних в ночное время без сопровождения взрослых. Мы привлекли несовершеннолетних учащихся колледжа. Они проходили ж/д пути в неустановленном месте при наличии запрещающих знаков. С ними была также проведена профилактическая беседа.

За первый квартал текущего года зарегистрировано почти 400 правонарушений. Виновных привлекли к административной ответственности, штраф — 3 МРП.

Диана Салихова