Ушёл из жизни выдающийся учёный Виктор Зайберт

Разное

23:09 20 Апреля 2022

После продолжительной тяжелой болезни ушёл из жизни выдающийся учёный Виктор Зайберт. Всю свою жизнь он посвятил науке.

С его именем связан целый ряд сенсационных открытий археологического мира. Одно из них — поселение Ботай, где по словам ученого, впервые на Земле была одомашнена лошадь. Виктор Фёдорович — автор более 100 книг и статей древней истории родного края. Многолетний труд североказахстанского археолога — историческое наследие нашей страны. Свои соболезнования близким Виктора Зайберта выразили Президент страны Касым-Жомарт Токаев и аким области Кумар Аксакалов. В октябре профессору археологии исполнилось бы 75 лет.

Гюзель Закария

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