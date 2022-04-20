Помощь малообеспеченным семьям благодаря проекту «Бакытты отбасы»

Айжан Шарипова воспитывает двоих сыновей. Содержит семью за счет подработок. Мечтает освоить профессию. О центре 39-летняя горожанка узнала из соцсетей и решила обратиться за помощью.

Айжан Шарипов, жительница г.Петропавловска:

— Получила консультацию. Потом выбрала себе профессию. Можно обучиться бесплатно, доступно все. Хорошо все объяснили. Я выбрала обучение на оператора вышивального станка. Я поняла, что в дальнейшем я могу купить этот станок и открыть свой цех. В дальнейшем работать сама на себя. Раньше я этим не занималась. Просто хочется чего-то нового. Что-то в жизни изменить. Думаю, что получится все.

В центре предлагают бесплатные курсы по востребованным в наше время профессиям: обучают делопроизводству, технологиям в бьюти-сфере, блоггингу, готовят операторов печатного, лазерного, фрезерного и вышивального станков. После выдаётся сертификат. Также в центре оказывают информационную и моральную поддержку.

Резеда Баймухаметова, клинический психолог ЧНУ «Демеу»:

— Цель проекта — поддержать и оказать юридическую и психологическую помощь многодетным семьям, которые воспитывают детей инвалидов до 18 лет, которые имеют доход ниже черты бедности и семьи, которые были переселены из трудоизбыточных регионов. Мы помогаем составлять исковые заявления на бракоразводный процесс. Очень много юридических вопросов. Также будет оказываться психологическая помощь. Индивидуальные консультации, тренинговые занятия, мотивационные семинары. Для того, чтобы поддержать и направить энергию вот этих людей на то, чтобы они создавали свой бизнес, чтобы устраивались на работу.

Помощь могут получить и сельские жители. В скором времени специалисты центра будут выезжать по районам.

Резеда Баймухаметова, клинический психолог ЧНУ «Демеу»:

— Планируются выезды в районные центры, и в сельские округа. Во все районные центры. Так как многие семьи, которые имеют детей инвалидов, многодетные, не имеют возможности приезжать за консультацией в областной центр. И поэтому мы практически на местах будем привозить специалистов, которые будут оказывать соответствующую помощь.

Подробную информацию можно узнать по номеру 50-01-13 или обратиться по адресу Шухова,30. Центр работает с 10:00 до 18:00.

Диана Салихова