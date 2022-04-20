ЧС-ники просят не разводить костёр в ветреную погоду

Только за прошедшую неделю в области произошло 36 пожаров и 205 возгораний сухой травы. Больше всего пришлось на Петропавловск, огнеборцы 9 раз выезжали на вызовы, 7 сообщений о пожарах поступало из Кызылжарского района. Увеличение ЧС связано с малоснежной зимой, говорят спасатели. Если раньше места находились в воде, то в этом году там фиксируется засуха.

Аслан Ахметжанов, начальник отдела по ЧС Кызылжарского района:

— Наибольшее количество пожаров произошло в Бескольском с/о- 4, Прибрежном, Петерфельдском сельском округах -1 . С начала пожароопасного периода, с 3 апреля совершено 25 выездов на возгорание сухостоя, общая площадь — 65 гектаров. Всего произошло 9 пожаров.

Причины возгораний — неправильная эксплуатация печного отопления, старая электропроводка, неосторожное обращение с огнём, разжигание костров в ветреную погоду. Последняя — самая частая. Каждый день на телефоны североказахстанцев приходят уведомления об усилении ветра, но, в дачный сезон многие не обращают на них внимания и сжигают на своих участках сухостой, бытовой мусор, как итог — крупный пожар.

Марат Сыздыков, заместитель начальника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО:

— С начала текущего года произошло 175 пожаров, 14 человек погибли, травмы получили 6 человек, травмированы от угарного газа – 9.

Огнеборцы еще раз напоминают о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности. Если вы разжигаете огонь на своем дачном участке, то не стоит оставлять его без присмотра, при сильном ветре и вовсе нужно отказаться от этой затеи.

Анастасия Кузнецова