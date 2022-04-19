Пришли на бесплатный массаж, а ушли с миллионным кредитом

Борис Тягунов, житель г.Петропавловска:

— Позвонили, пригласили на массаж. Я согласился, пришёл. Встретили так хорошо, вежливые все такие, приятной внешности, обходительные.

Ещё и подарки подарили. Борис Тягунов после розыгрыша призов получил озонатор, механический массажёр, шерстяные одеяла и накидку на массажное кресло. Всё бесплатно. Попросили только подпись поставить, подтвердить, что подарки получил.

Борис Тягунов, житель г.Петропавловска:

— Ну я и расписался. Потом он говорит, что надо заплатить. Я говорю, кредит что ли, у меня с собой денег нет. Нет, говорит, это вам на три года по 30 тысяч за массажную накидку рассчитаетесь. Они что-то так быстро говорят. А когда вопросы задаёшь, в сторону уходят и на свой манер переводят.

Что произошло, Борис Тягунов понял только дома, когда дети изучили документы. На петропавловца оформили кредит в 720 тысяч тенге с огромной процентной ставкой. По итогу 3 лет вернуть надо было бы 1,5 млн тенге.

Борис Тягунов, житель г.Петропавловска:

— Я кредит сроду не брал, в деревне прожил всю жизнь. Вот только недавно в городе и кредит на меня оформили. Когда расписывались, они там ещё фотографировали. Я спрашиваю, для чего. А они, оказывается, по телефону оформили онлайн-кредит.

Мужчина обратился в ассоциацию защиты прав потребителей и предпринимателей. Там узнал, что он не первый обманутый североказахстанец. В прошлом году их было 15. Все старше 50 лет. Всех пригласили на бесплатный массаж, пообещали подарки якобы в честь открытия медицинского центра. Только вот открывают его уже пять лет и во всех областях страны.

Надежда Дубовая, председатель ассоциации защиты прав потребителей и предпринимателей СКО:

— Они не дают сам договор прочитать, уголочки загибают, а люди же верят. Тем более пенсионеры. Они подписывают договоры. Сейчас они немного форму изменили. Сейчас они уже не кредитный договор, а пишут договор «купли-продажи в рассрочку». Так как у них есть все личные данные людей, посещающих презентацию, они оформляют онлайн-кредиты.

От 700 тысяч тенге до миллиона. Кредит оформляют на массажную накидку для кресла. К слову, в магазине точно такая же стоит 170 тысяч тенге. В истории Бориса Тягунова удалось доказать, что это было мошенничество. Подарки мужчина вернул, а компания сама закрывает кредит, правда, полностью до сих пор не выплатили.

Лазьм Мияшева, руководитель департамента по защите прав потребителей СКО:

— В данном случае очень проблематично получить назад эти деньги, расторгнуть договор купли-продажи. В основном это осуществляется в досудебном порядке либо в судебном порядке. Поэтому мы предупреждаем жителей нашего города, чтобы они не посещали данные мероприятия.

В полиции заявляют, что люди сами ставили подписи, это гражданско-правовые отношения. Вмешиваться они не могут. К слову, пока мы готовили этот материал, в ассоциацию обратились обманутые петропавловцы. В субботу 16 апреля снова открывали «медцентр» и снова оформили кредит на доверчивых пенсионеров.

Айгерим Мукашева