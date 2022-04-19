Качество оказания госуслуг исследуют в Агентстве РК по делам госслужбы

«Не человек для государства, а государство для человека». Такого принципа стараются придерживаться в Агентстве по делам государственной службы. Для более качественной работы проводятся различные общественные мониторинги.

Рассматривалась каждая услуга в отдельности, качество её оказания и спорные моменты. Особое внимание уделяют комментариям жителей прошлых мониторингов. Изучаю те проблемные точки, на которые указываают сами граждане. Например, в 2020 году наибольшее число обращений касалось несоблюдения сотрудниками этических норм, то в 2021 — недостаточной работоспособности информационных систем, портала «Электронного правительства».

Елена Степаненко, руководитель департамента Агентства РК по делам госслужбы по СКО:

— В 2021 году исследовалось качество оказания 50 видов госуслуг центральных исолнительных органов. 2 услуг корпорации «правительство для граждан» и 23 услуги местных исполнительных органов. Кроме того, дополнительно оценивалось онлайн — качество электронного оказания госуслуг 20 видов госуслуг. В социологическом исследовании приняли участие более 23 тысяч респондентов. Услугодателям области на основании данного общественного мониторинга направлены письма. Данные результаты мы обсуждаем на площадках общественных советов.

Диана Салихова