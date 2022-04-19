«Историческое наследие СК»: конкурс сочинений в рамках Дня памятников

Хранить наследие предков и чтить сакральные места региона — наш общий долг. Так считает Жанна Врублевская. Девушка любит изучать историю, узнавать интересные факты о том, что еёокружает. Темой своего сочинения она выбрала дом купца Боярского.

Жанна Врублевская, жительница с.Новоникольского, Кызылжарский район:

— Я её выбрала, потому что мне очень интересно узнавать о прошлом. Это актуальная тема на сегодня. Я использовала книги из нашей библиотеки Новоникольской. В книгах 8-го класса есть информация об этом месте. И на различных сайтах, на просторах интернета. Люблю писать сочинения. У меня хорошо получается писать. Хотелось бы побольше участвовать в таких конкурсах. Это очень интересно.

За свой труд Жанна получила гран-при. Всего на конкурс поступила 121 работа. На второй этап отобрали 50. В финал вышли 4.

Рахат Мамбеталинов, директор Центра охраны и использования историко-культурного наследия:

— Наша область единственная в Казахстане, кто проводит Неделю памятников. В рамках этой Недели мы провели разноформатные мероприятия. И сегодня мы подводим итоги. Мы объявили конкурс сочинений среди школ области. Победители были награждены дипломами и денежными призами.

Много нового мальчишки и девчонки узнали и от представителей резиденции Абылай хана. Школьникам рассказали о создании такого праздника, как День памятников, а также немного и об истории родного края.

Всего в СК 597 памятников истории и культуры. 8 из них — республиканского значения.

Диана Салихова