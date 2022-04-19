Генеральный директор СК РЭК рассказал о проблемах предприятия

Областная распределительная электросетевая компания обеспечивает электроэнергией 8 районов и Петропавловск. Каждый год предприятие проводит различные ремонты. В 2021-м в рамках инвестиционной программы в них вложили более 1 млрд тенге. Вот только все эти деньги уходят в никуда, считает Анатолий Казановский.

Анатолий Казановский, генеральный директор АО «СК РЭК»:

— Мы в дефектном оборудовании ищем дефекты. Оборудование, которое морально устарело, имеет высокий процент износа по сути в аварийном состоянии, на нем происходит какая-то определенная авария и нам очень сложно отыскать место повреждения, в дефекте найти дефект, устранить его и возобновить электроснабжение. Вот в какой ситуации находится не только СК РЭК, но и энергопередающие организации РК.

Генеральный директор акционерного общества «СК РЭК» привел в пример кабельные линии, которые являются главными источниками передачи электрической энергии. Они изношены на 92%, некоторые воздушные линии на 87%, а подстанции на 118%. 158 из них ввели в эксплуатацию еще в 70х годах и своё отслужили. По мнению Анатолия Казановского, АО «СК РЭК» недофинансировано. За счет сдерживания тарифов нет никакого развития.

Анатолий Казановский, генеральный директор АО «СК РЭК»:

— Заработная плата у нас тоже регулируется тарифом. На сегодня предприятие насчитывает 150 вакансий. Этот показатель составляет более 12% отсутствия персонала от основного штата. За 2021 год мы обновили наш штат на 20%. Мы имеем такую проблему, как в Аккайынском районе штат не укомплектован более 50%. Отсутствует полностью Киялинский мастерский участок, Ленинский мастерский участок. Сегодня буквально получили данные по Есильскому району, 9 человек увольняются сразу. У них итак было 6 вакансий, плюс еще, итого 17 появятся из 40 человек.

Средняя зарплата в компании составляет 130 тыс тенге.

Дарья Пышмынцева