Детский театр «Толағай» Дворца школьников представил пьесу к 100-летию С.Шаймерденова

Быть хранительницей семейного очага — основное предназначение женщины. Но у главной героини пьесы есть и другие мечты — честно служить своему народу, связать свою жизнь с медициной. Как сложится судьба Зарины, и сможет ли она достичь своих целей?

Роль главной героини Зарины исполнила 14-летняя актриса детского театра «Толагай» Айжан Тастимирова. Это первая её главная роль.

Айжан Тастимирова, актриса детского театра «Толагай»:

— Зарина была очень добродушной и не могла сказать ни слова наперекор мужу. Она мечтала быть врачом, помогать людям, получила образование и хотела работать. Но, её муж сам был необразован и довольствовался малым, не хотел её слушать. Я думаю, что общая идея пьесы — это понимание достоинства людей. Спектакль мы подготовили в сжатые сроки, ушло около 20 дней. Думаю, наш труд будет оценен.

В постановке принимают участие 13 актёров. Всего в детском театре «Толагай» Дворца школьников более 40 детей от 7 до 15 лет. Главного режиссера спектакля радует работа воспитанников, они вместе строят большие планы.

Даурен Тойбазаров, главный режиссер детского театра «Толагай»:

— Мы считаем своим долгом развивать здесь искусство и этой работой хотим отдать дань уважения великому наставнику, драматургу Сафуану Шаймерденову. Сегодня премьера спектакля, в мае мы опять хотим представить его на сцене.

В этом году народному писателю республики, драматургу, уроженцу Северо-Казахстанской области Сафуану Шаймерденову исполнилось бы 100 лет.

Анастасия Кузнецова