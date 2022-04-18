Первый зерноочистительно-сушильный комплекс запустили в СКО

Пообещал — сделал! О том, что небольшое село под названием Мерген расцветёт, Сергей Окунев дал слово 5 лет назад. Тогда и начался отчёт на путь к изменениям. Директор ТОО «Гермес Агро» построил 7 частных домов для своих работников, открыл спортивный комплекс «Жастар». Кузницу для будущих чемпионов начали возводить летом прошлого года. Традиционную красную ленточку местный аграрий с сельчанами перерезал уже через 6 месяцев.



Сергей Окунев, директор ТОО «Гермес Агро», район Шал акына:

— Это была давняя мечта, построить полноценный спорткомплекс. Стоимость обошлась в 46 млн тенге. За собственные средства организации построили.

Не остались в стороне и крестьянские хозяйства. Фермеры приобрели снаряды и мебель в новый спорткомплекс. Это хороший пример социальной ответственности аграриев перед сельчанами, отметил Кумар Аксакалов.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Благодаря тому, что государство и предприниматели делают, получился результат хороший. Дороги все заасфальтировали. Хороший посёлок получился чистый, аккуратный.

Идёт в гору и основная деятельность предприятия. Вместе с Кумаром Аксакаловым на этой встрече запустили первый в регионе зерноочистительно-сушильный комплекс с линией подготовки семян. Стоит он почти 1,5 млрд тенге. Производительность — 46 тонн в час.



Борис Орехов, руководитель ВКОФ ТОО «Полымя»:

— Данный комплекс полностью автоматизирован. Все данные отправляются на сервер завода, где искусственный интеллект отрабатывает все возможные причины неисправности. То есть завод заранее знает, какие могут быть ошибки в работе операторов.

Это тот самый пример, когда машина заменяет человеческий труд. Работают в огромном комплексе лишь два человека. Задачи их не трудоёмкие: оператор даёт поручение слесарю, чтобы тот смазал необходимые детали. К таким комплексам должны стремиться в каждом хозяйстве, отметил глава региона. Инициативным аграриям государство поможет субсидиями.

Жанель Бисенбаева