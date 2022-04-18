На 6,5 млн тенге реализовано с/х продукции на ярмарке в Петропавловске

Фермер из села Андреевки района им. Г. Мусрепова на протяжении 10 лет участвует в сельскохозяйственных ярмарках. Всю прибыль направляет на развитие личного подворья. На прилавке есть и мясо, и молочная продукция, и овощи. Всё домашнее и цены приемлемые.

Более 300 километров проехали фермеры из Акжарского района. Привезли полные до отвала 2 машины продукции. Самал Казкенова продает в основном молочную продукцию. Признаётся, разлетается она как горячие пирожки.

Самал Каскенова, жительница с.Айсары, Акжарский район:

— Привезли молоко, творог, кефир, масло и яйца. Стоим с 08:00, больше половины продали. Односельчане также продают мясо курицы, говядину. Готовились мы к ярмарке несколько дней. Заготавливали продукцию

Полные пакеты домашней, экологически чистой продукции набирают североказахстанцы. Довольны ценой и качеством. Продажи идут по ценам ниже рыночных на 15-20%.

Ярмарку развернули на трёх рынках: «Алтын Арман», «Дария» и Коммунальном. Сельхотоваропроизводители из 7 районов выставили 6 тонн продукции.

Мейрам Мендыбаев, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Представлена продукция наших сельхозтоваропроизводителей и переработчиков. Порядка 1,5 тонн молока, столько же мясной продукции и овощи, мед порядка 300 кг, рыбной продукции — около 0,5 тонны. Эта ярмарка теперь будет проходить еженедельно на протяжении года.

В следующий раз примут участие фермеры и предприниматели из других районов. И так поочередно. В управлении сельского хозяйства планируют провести ярмарку и на открытом воздухе.

Гюзель Закария