Министр энергетики РК посетил СКО

Болат Акчулаков, министр энергетики РК:

— Принималось решение о том, чтобы все станции на территории РК, все 47 групп были ограничены в доходности, им сказали, чтобы они все работали только на уровне себестоимости без доходов. Работа без доходов не позволяет компаниям создавать фонды на ремонтные компании. Это проходило решение на протяжении 3-4 лет. Поэтому, конечно, за это время накопился износ, учитывая, что старая станция и владельцы станции не могли собрать достаточно денег для проведения качественных ремонтов.

В начале 2021 года приказ утратил свою силу. Его последствия, как и обрушение первой дымовой трубы на ТЭЦ-2, петропавловцы запомнят надолго. Предстоящий отопительный сезон у горожан вызывает много вопросов и переживаний.

Павел Афанасьев, член областного общественного совета:

— В народе обычно спрашивают, кто виноват и что делать? Министерство энергетики какие осуществляет формы контроля и надзора за энергопроизводителями за энергоснабжающими организациями?

Болат Акчулаков, министр энергетики РК:

— Сейчас нами сделана заявка на внесение изменений в закон, он в правительстве полностью поддерживается и администрацией президента о том, чтобы вернуть функции надзора и контроля комитету энергетического и атомного надзора, чтобы они могли заходить физически на объекты, проверять состояние проводимых работ и выписывать жесткие предписания.

Зачем вообще было сводить к минимуму надзорные функции важнейшего министерства,непонятно. Впрочем, на встрече с Болатом Акчулаковым звучали и другие вопросы, не связанные с работой теплоэлектроцентрали.

Ескендир Елеусизов, председатель областного совета ветеранов:

— У меня один вопрос, СКО когда будет газифицирована?

Болат Акчулаков, министр энергетики РК:

— Чтобы обеспечить газом тот или иной регион, есть две задачи. Помимо самой трубы газовой нужно найти объемы газа, откуда газ брать. Мы, в первую очередь, уделяем внимание именно ресурсной базе газа. С РФ можно об этом разговаривать с нашими коллегами, чтобы посмотреть возможности подачи газа из России в том числе. Впоследствии, когда мы наши газовые трубы дотянем, мы можем просто его заменить на свой газ.

Когда это произойдет, министр энергетики сказать пока не может. Обратился с вопросом к Болату Акчулакову и Альберт Багабиев. Петропавловец владеет магазином у дома. Его, как и других предпринимателей с аналогичным бизнесом, волнует размер тарифа на некоторые коммунальные услуги.

Альберт Багабиев, предприниматель:

— Мы задаемся вопросом, почему мы за электроэнергию и тем более за тепло платим в разы больше, чем тот же сосед за стенкой? По электричеству у нас просто выше тариф, ладно. Но, с отоплением это катастрофа полнейшая. Нас приравняли почему-то к юридическим лицам, тарифы у нас в маленьких магазинах, как минимум в два раза больше по теплу, если нет теплового счетчика на доме, то тариф вырастает еще в полтора раза.

Болат Акчулаков, министр энергетики РК:

— Однозначно к населению вас приравнять не получится, потому что все-таки Вы — коммерсант. Какую-то часть прибыли извлекаете, поэтому Вас и отнесли к этой категории. Опять -таки это не к министерству энергетики относится, а в целом подход такой.

Продолжил отвечать на вопросы Болат Акчулаков и на брифинге. Больше всего журналистов интересовали ремонтные работы на ТЭЦ-2. Министр энергетики объяснил, что они начались в середине апреля и продлятся до октября этого года. Чтобы подготовить объект к зиме, монополист вложит 17,5 млрд тенге.

Болат Акчулаков, министр энергетики РК:

— Отопительный сезон практически в этой части Казахстана длится 7 месяцев. Очень короткий дается период на ремонтные работы, а в таких ситуациях аварийных, как сейчас, это достаточно большой вызов. Что мы сделали? На самом деле, мы позвали всех, кто мог бы так или иначе помочь. С аналогичных станций, с других регионов. К началу сентября мы хотим уже 7 котлов из ремонта вывести и где-то к концу октября еще два добавить, в итоге 9. С трубой дольше, она займет года два, если новую строить.

В министерстве энергетики будут следить за всеми работами, которые проведут на петропавловской ТЭЦ-2.

Дарья Пышмынцева