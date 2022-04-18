ФК «Qyzyljar» сыграл с «Аktobe»

Между Петропавловском и Нур-Султаном 500 километров. Болельщики «Qyzyljarа» на автобусе ехали 8 часов, чтобы поддержать любимую команду. 50 человек, в их числе и корреспонденты МТРК. Поездка была весёлой и эмоциональной. Почти всю дорогу фанаты скандировали лозунги «Qyzyljarа». Видимо, готовились к матчу. Не растеряли боевой дух и к началу игры.

Поддержку трибун почувствовали и наши футболисты. Активно атаковали ворота актюбинцев. Но и соперники достойно отражали нападения. Серия атак дала свои плоды только на 42 минуте. Полузащитник Дарко Зорич открыл счет.

Первый тайм завершился в со счётом 1:0. Во время перерыва наши корреспонденты пообщались с фанатами «Qyzyljarа». В их числе как петропавловцы, так и те, кто переехал в столицу, но по сей день болеют за наших.

После перерыва актюбинцы пошли в атаку. 2-ой период запомнился мастерской защитой кызылжарцев и прессингом от их соперников. За нарушение правил арбитр назначил пенальти в ворота петропавловцев, который обернулся голом.

Когда счёт сравняли, игра стала ещё интереснее. Период был богат на красивые комбинации и зрелищные атаки, которые, правда, к заветной разнице на табло не приводили. Ближе к концу матча петропавловцы снова нарушили правила. Судья назначил пенальти. Наш вратарь Мирослав Лобанцев мяч отразил. Матч завершился со счётом 1:1.

Евгений Козлов, полузащитник ФК «Qyzyljar»:

— У нас каждый матч, как финал, потому что мы думаем только о том, как побеждать, как выйти вперёд. Люди следят за нами, переживают. Огромное спасибо болельщикам за поддержку. Мы их слышали весь матч, очень приятно было слышать, учитывая, что мы сейчас не дома играем. Каждый матч для нас только на победу.

По итогу матча кызылжарцы с 5 очками расположились на 11-ой строчке турнирной таблицы. Следующий соперник — шымкентский «Ordabasy». Встреча пройдёт 23 апреля в Шымкенте в 17:00.

Айгерим Мукашева