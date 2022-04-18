Более 100 старшеклассников СКО борются за первенство в заключительном этапе республиканской олимпиады

Алина Имамутдинова учится в 10 классе Первого городского IT-лицея. В будущем девушка планирует связать свою жизнь с медициной, поэтому сегодня на олимпиаде выбрала биологию. Увлекается ею с 8 класса, к олимпиаде усердно готовилась вместе с учителем. Надеется на первое место.

Алина Имамутдинова, учащаяся Первого городского IT-лицея:

— В будущем я хочу стать врачом. Скорее всего, я буду учиться у нас в Казахстане и поэтому выбрала биологию как подготовку к экзаменам.01.22 Я хочу проверить , насколько хорошо я умею решать задачи, и насколько вообще я могу себя держать в стрессовой ситуации.

Перед началом олимпиады эксперты проверяют, все ли участники на местах, проводят вводный инструктаж. Ребята переходят по ссылке, вводят персональный логин и пароль и приступают к заданиям. За честностью и открытостью олимпиады следит специальная комиссия.

Айбек Рахметов, представитель филиала «Әділдік жолы» по СКО:

— Мы — общественное республиканское движение «Әділдік жолы». Принимаем участие в сегодняшней республиканской олимпиаде в качестве наблюдателей в целях открытости и прозрачности. Если будут обнаружены телефоны, шпаргалки, мы об этом доложим составу комиссии. С нашей стороны таких действий не наблюдалось за весь период проведения олимпиады.

С 18 по 21 апреля на базе городского Ustady пройдут 1 и 2 туры олимпиады. По предметам естественно-математического направления — 18 и 19 апреля и 20 и 21 апреля — по предметам общественно-гуманитарного направления.

Назир Жашибеков, руководитель управления образования СКО:

— Надо отметить, что перед этим проводился отборочный заключительный этап, начиная со школьного этапа, в котором приняли участие более 7,5 тысяч детей, далее прошли районные этапы, областной и вот сегодня заключительный этап, в котором участвуют 102 ребенка.

Отсканированные работы участников зашифруют и передадут на проверку членам жюри. После завершения каждого тура копии работ разместят на интернет-ресурсе республиканского научно-практического центра «Дарын» без указания личных данных участников. Там же можно будет ознакомиться с правильными ответами и результатами.

Анастасия Кузнецова