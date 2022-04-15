В Петропавловске состоялся городской турнир по бильярду среди ветеранов

В этом бильярдном клубе нет новичков. За столами играют только опытные игроки. Виктор Денисенко — один из участников турнира. Заслуженный тренер Казахстана по самбо начал играть в бильярд во времена перестройки. Тогда же два года подряд становился чемпионом области по этой игре. После выхода на пенсию бильярд увлек Виктора Николаевича еще сильнее.

Виктор Денисенко, участник турнира по бильярду:

— Много турниров отыграли, в Астане играли три турнира республиканских, здесь пригласили к нам, буквально недавно в турнире «Кубок Севера» играли мы. Впервые наша команда ветеранов взяла 4 место. Очень сильно, хорошо выступили. Скоро мы в мае планируем среди ветеранов-полицейских тоже провести турнир.

Бильярд — игра, которая требует выносливости, правильного психологического настроя и, конечно же, знания техники. Перед началом состязания участники турнира размялись, а затем отправились на жеребьевку.

Состязание проходило по круговой системе.Она считается наиболее справедливой и сложной. Чтобы правильно распределить призовые места, нужно сыграть как можно больше партий. Участники турнира сражались за кубки и медали от спонсоров. Главным призом стал складной кий.

Азат Садыков, судья турнира по бильярду:

— Сегодняшний турнир посвящается памяти старого бильярдиста Табигата Алимова. В бильярдной мире его называли Маугли за высокий рост, и он был красивый. Все его помнят, все его знают. Это, конечно, впервые у нас, в дальнейшем мы решили это дело совершенствовать и где-то в три-четыре месяца один раз будем вспоминать старых бильярдистов и в честь них проводить эти турниры.

В городском турнире приняли участие 9 игроков от 63 лет и старше.

Дарья Пышмынцева