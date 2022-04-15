Особое внимание — подрастающему поколению: в честь Года детей провели торжественное мероприятие

Этот танец несёт энергичность и много положительных эмоций. Он объединяет народы, проживающие в республике. Этим, наверное, и задел зрителей. От выступления у них яркие впечатления. В честь открытия Года детей юных североказахстанцев от имени акима области поздравил его заместитель Гани Ныгыметов.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— Надо помнить, что дети — это наше будущее, наше счастье. Вы — будущие достойные граждане Казахстана. Поэтому, уважаемые дети, хочу вас заверить, что мы, акиматы области, городов, районов со своей стороны уделяли, уделяем и будем уделять большое внимание вашему становлению, воспитанию, образованию.

Зал собрал много талантливых и активных ребят. Они показывают отличные результаты в области науки, спорта, искусства и различной общественной деятельности. Одна из них — Нурай Касым. Она защищала проект на конкурсе , где заняла 3-е место. У нее уже есть две медали по другим республиканским проектам. Помимо этого девушка преуспевает и в учебе: она — отличница и обладатель гранта «Оркен».

Нурай Касым, студентка Назарбаев интеллектуальной школы:

— В этом году мы защищали проект по секции биологии «Создание ароматизаторов из обмылков». Наш проект занял 3 место из 748 учеников. Мы создали аромат благодаря обмылкам. В дальнейшем, если рассматривать следующий год, я бы хотела еще сделать проект и участвовать. Защищать нашу область. А также посвятить себя биологии, а точнее исследовать генетику. И сделать так, чтобы наш Казахстан процветал и вошел в топ-30 стран.

В честь Года детей планируется много различных конкурсов и мероприятий. Особое внимание — подрастающему поколению. Продолжился вечер зажигательным выступлением ансамбля эстрадной песни «Айналайын».

Диана Салихова