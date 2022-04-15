О дефиците врачей и проблемах с лекарствами рассказали петропавловцы главному медику страны

От санитаров и медсестёр до главных врачей и руководства облздрава. Зал полностью заполнен. Но большая часть собравшихся — североказахстанцы, которые пришли к министру с проблемой. Екатерина Федина не получает лекарство для ребёнка. Редкий гормональный препарат не продают в аптеке, его должна поставлять «СК-Фармация». Укол ставят строго по календарю.

Екатерина Федина, жительница г.Петропавловска:

— Моему ребёнку в понедельник крайне необходимо получить гормон. Гормона нет. В январе мы приобретали сами, в феврале — облздрав помог, благодаря обращению туда, в марте — каждый день мне приходилось звонить в «СК Фармацию» ругаться с ними. Апрель — лекарства нет.

В ходе обсуждения выяснили, препарат есть в наличии во 2 поликлинике, говорит её фармацевт. Там 3-месячный запас, которым они могут поделиться. Правила не запрещают его перемещение в пределах области. Но, почему Екатерине никто не сказал об этом, и женщине приходилось искать препарат в столице, когда он был под рукой, так и осталось невыясненным. Большинство на встрече поднимали вопрос дефицита кадров. В регионе нет гематолога, говорит Сымбат Ескожина. У её ребёнка редкое заболевание — гемофилия, это несвертываемость крови.

Сымбат Ескожина, жительница г.Петропавловска:

— В СКО нет гематологов и не работают в детской областной больнице лаборатории как положено. У них может нет аппаратов или они сами не умеют. Потому что высчитывают всё неправильно. А эти анализы очень нужны, очень важны. И таких мамочек как я очень много.

Детей с гемофилией в Казахстане мало. Им помогают в республиканском центре в столице. У нас же малышу с таким диагнозом даже элементарную экстренную помощь оказать не могут, так как не знают всех нюансов болезни. Ажар Гиният поручила руководству детской областной больницы целенаправленно готовить специалистов для работы с ребёнком.

Ажар Гиният, министр здравоохранения РК:

— Начиная с бригад медсестёр, чтобы если днём и ночью поступит, они могли помочь. Если такой специалист имеется в другой организации в вашем городе, вам необходимо заключить дополнительный договор, чтобы решить этот вопрос. И этот специалист круглосуточно должен консультировать. Вы это должны оплачивать.

Оказалось, уже оплачивает местный бюджет. Область проспонсировала резидентуру гематолога в столице. Этим летом он завершит обучение и придёт работать в СКО. Не хватает сейчас кадров и в областном перинатальном центре. Многие медики оттуда ушли в частные кабинеты. Ещё одна проблема — у перинатального центра с ними разные информсистемы. Из-за этого страдают беременные женщины с патологией плода.

Елена Калюжная, директор областного перинатального центра:

— Нельзя ли эти частные кабинеты, их достаточно много в Петропавловске, присоединить к нашей информационной системе. Потому что они работают сами на себя, нам они не подчиняются. Мы теряем драгоценное время при выявлении врождённого порока развития.

Елена Калюжная просит обязать частные кабинеты работать с перинатальным центром сообща. Тогда больше шансов предотвратить младенческую смертность. Министр обещала этот вопрос обсудить с национальной палатой предпринимателей и вместе прийти к решению.

Айгерим Мукашева