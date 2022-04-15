Ещё один священный объект в карту сакральных мест СКО

Новости МТРК

4:20 15 Апреля 2022

Ещё один священный объект в карту сакральных мест СКО. Архивисты региона установили уникальное урочище в Жамбылском районе возле села Петровки. В 1918 году руководители Алаш Орды организовали там масштабное собрание.

Участвовали в нём представители 22 волостей Петропавловского и Кокшетауского уездов Акмолинской области. На повестку дня они поставили вопрос о создании Алашской милиции. В её ряды планировалось привлечь казахских джигитов. Организовать орган охраны общественного порядка алашординцам удалось. Неизвестны пока специалистам дальнейшие действия новой структуры.


Махамбет Исатай, заведующий хранилищем Северо-Казахстанского государственного архива:

— В работе собрания участвовали члены Центрального Комитета Алаш Орды — Миржакип Дулатов, из Омского областного комитета Алаш Орды Ережеп Итбаев, Айдархан Турлыбаев, Кази Торсанов, из Петропавловского уездного комитета Жумагали Тлеулин, Салмакбай Кусемисов, Кокшетауского уезда Еркосай Мукишев.

Жанель Бисенбаева

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