Министр здравоохранения Ажар Гиният в СКО

Здравоохранение

2:57 14 Апреля 2022

В СКО с рабочим визитом прибыла министр здравоохранения страны Ажар Гиният.

Она посетила ЗнАменскую врачебную амбулаторию в Кызылжарском районе. К ней относятся около 3 тысяч сельчан из 10 сел. Здесь же 4-ый день работает передвижной медицинский комплекс, в котором работает 10 врачей, в том числе узкие специалисты, которых нет в сельской амбулатории. Также в первый день визита министр посетила медпункт в селе Ногайбай и больницу района М.Жумабаева. Подробный репортаж с рабочей поездки Ажар Гиният смотрите в итоговом выпуске новостей МТРК 15 апреля. А пока к другим темам.

Айгерим Мукашева

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