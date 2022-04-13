В СКО инспекторов транспортного контроля задержали на взятках

Перед «шоковой терапией» небольшая информативная справка. Коллективу инспекции транспортного контроля напоминают о недавних коррупционных преступлений в их сфере. В прошлом году на сделку с совестью пошли 2 сотрудника. Приговорили их к трём годам лишения свободы. Есть нарушения и «посвежее». Несколько дней назад задержали ещё двоих нечистых на руку транспортников.



Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Тенденция и в прошлом году, и в этом такова, что регистрация коррупционных преступлений сохраняется. Несмотря на то, что мы выявляем преступления, сотрудники не перестают получать денежные средства. Поэтому мы пригласили всех сотрудников, кто был в строю, чтобы через увиденное, через сердце они это восприняли.

Сквозь узкие коридоры гости оказались в следственном кабинете. Здесь подозреваемые, обвиняемые, подсудимые и осуждённые встречаются со своими адвокатами. А вот за этой толстой железной дверью располагаются комнаты, где они живут. Двухъярусные кровати, окна с решётками и алюминиевые предметы быта. Оказаться в не столь отдалённом месте и прочувствовать атмосферу за колючей проволокой может любой, кто вдруг изъявит желание переступить закон.



Рустем Сагденов, начальник учреждения ЕС-164/1 ДУИС по СКО:

— В данном учреждении есть свой распорядок дня. Начинается со времени подъёма — с 06:00 утра. Дальше завтрак. Идут следственные действия, к примеру, судебные заседания. Также есть судебные кабинеты для онлайн -заседаний. Трёхразовое питание. Кроме того, есть время для прогулки.

Ну и здесь не разбежишься. Вдохнуть свежий воздух и посмотреть на небо сквозь решётку разрешается лишь один раз в день. Учреждение вместимостью около 500 человек сейчас заполнено наполовину. Но, в СИЗО отмечают, места для нечистых на руку всегда найдутся.

Жанель Бисенбаева