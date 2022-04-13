В СК осуждённый получил срок за ложное обвинение сотрудников колонии

В СК осуждённого колонии ЕС-164/1 привлекли к уголовной ответственности за клевету в отношении сотрудников учреждения. 47-летний мужчина, совершив особо тяжкие преступления, попал за колючую проволоку на 25 лет. Семь лет из них он уже отбыл.

Осуждённый характеризовал себя с отрицательной стороны, часто нарушал режим содержания и отказывался выполнять законные требования администрации. С момента прибытия в изолятор мужчина активно обращался в правоохранительные органы с заявлением о том, что сотрудники колонии совершают насильственные действия и вымогают с него денежные средства. Информацию в департаменте уголовно-исполнительной системы опровергли. Факты, изложенные в заявлении, не нашли своего подтверждения. Записи с камер видеонаблюдения отчётливо показывают, что телесные повреждения мужчина наносил себе сам. В результате чего суд назначил ему наказание в виде 5-ти лет лишения свободы. Всего за решёткой он пробудет 23 года.

Рустан Ахметжанов, начальник департамента уголовно-исполнительной системы по СКО:

— Было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников учреждения по статье «Пытки». В ходе проверки установлено, что все телесные повреждения мужчина наносил себе сам. Данные факты доказаны. Он в дальнейшем заявил, что сотрудники исправильного учреждения вымогают с него деньги и в качестве угрозы его склоняют к акту мужеловства. Любые контакты и разговоры с ним у нас записываются на носимый видеорегистратор. Он об этом не знал.

Алишер Ашимов