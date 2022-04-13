Минус 1 миллион 300 тысяч тенге: североказахстанка стала жертвой мошенников

Минус 1 миллион 300 тысяч тенге. Жительница района Шал Акына стала жертвой мошенников. Накопленной за годы работы суммы сельчанка лишилась из-за звонка. Женщине сообщили, что на её счетах наблюдается «подозрительная активность», и предложили «защитить» сбережения.

Для этого необходимо назвать коды из sms-сообщений. Она продиктовала зашифрованные цифры. В ту же минуту с банковской карты пропали средства. Ещё большими потерями обернулась доверчивость для жителя Кызылжарского района. Аферисты заявили, что кто-то пытается взять кредит на его имя. А если он сделает это сам, то не поймается на уловку. Мужчина оформил займ на 3,5 миллиона тенге. Полученные деньги исчезли, когда он назвал злоумышленникам поступившие на телефон sms-коды. Полицейские напоминают, что ни в коем случае нельзя называть персональные данные. Если вы обеспокоены состоянием средств, обратитесь в отделение банка лично, не доверяйте таким «звонкам из службы безопасности».

Жанель Бисенбаева