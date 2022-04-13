Дачу за бесценок или как приватизировать бесхозный земельный участок

Ирина Плясунова мечтала о дачном участке давно. Приглянулся тот, что по соседству летнего домика подруги. Около 6 лет он стоял без хозяина. И вот год назад Ирина все-таки решилась обратиться в акимат и узнать, можно ли его приватизировать. Спустя полтора года 7 соток земли перешло в её частную собственность.

Ирина Плясунова, жительница г. Петропавловска:

— В первую очередь я обратилась к председателю этого общества, и он написал ходатайство. С этим ходатайством я пошла в отдел земельных отношений горакимата. Через год в суде этот участок признали бесхозным. Начала оформлять документы.

Порядка 30 тысяч Ирина потратила на оформление документов. Это утверждение плана участка, государственные пошлины и другие затраты. Теперь планирует построить небольшой домик и баню. Фундамент уже есть.

Ирина Плясунова, жительница г. Петропавловска:

— У меня в планах обработать участок, посадить ягоды, овощи и фрукты. Яблоньки уже посадила. Построить домик для отдыха, потому что живу в квартире и хочется на свежий воздух, чтобы был твой уголок на земле. Место хорошее, чистый воздух, почва отличная».

Получить уже признанные бесхозными участки можно за более короткий срок, нежели Ирина. Достаточно обратиться в отдел земельных отношений городского акимата.

Кайрат Елеусизов, заместитель руководителя отдела земельных отношений г.Петропавловска:

— Любой гражданин имеет права подать заявление о предоставлении земельного участка, приложить ситуационную схему и личные документы. Земля согласно нормативам земельного кодекса 12 соток предоставляется бесплатно. Если это первичное предоставление. В частную собственность предоставляется для ведения садоводства.

Всего в этом году планируют сдать более 700 дачных участков, 80 из них утвердят уже в апреле.

Гюзель Закария