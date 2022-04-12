Ярмарка белорусской обуви снова в г. Петропавловске

Дарья Шмелёва на ярмарке белорусской обуви не впервые. Сегодня пришла с подругой присмотреть весенние обновки и переобуться по сезону. В прошлый раз здесь приобрела сапоги для мамы. Покупкой осталась довольна.

Дарья Шмелёва, жительница г. Петропавловска:

— Маме они очень понравились. Сегодня решила посмотреть себе кроссовки. Качество очень хорошее, и они удобные. Мама хвалит. Цены устраивают, недорого.

Выставили около 500 пар обуви. Среди них как весенние, так и летние модели. Главное — каждая выполнена из натуральных материалов. За основу взята телячья кожа, а стельки ортопедические — самое то для проблемных ног.

Елизавета Поливцева, менеджер по продажам:

— Для тех, у кого высокий подъем, выступающая косточка, широкое голенище. Сейчас более 500 моделей, но будет еще поступление в течение 2-3 дней. работаем мы с 10:00 до 19:00.

Выставлены как мужские, так и женские образцы. Каждый найдет себе обувь своего размера. В этот раз радуют ассортиментом спортивной обуви и летних босоножек.

Елизавета Поливцева, менеджер по продажам:

— Некоторым людям, у кого больные ноги, нельзя носить каблуки. Эта модель сделана на платформе. Также у них ортопедическая основа и вообще они удобные и легкие.

Побывали с ярмаркой продавцы уже в 5 городах Казахстана. В Петропавловске пробудут до 1 мая. Приобрести желаемую модель можно по адресу Ш.Уалиханова, 15. За обновлениями следите на официальной страничке ярмарки в Instagram-e @belorusskay.obyv.

Гюзель Закария