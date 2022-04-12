14-ый республиканский турнир по футзалу прошёл в СК ППК

На паркет готовятся выйти футболисты Высшего строительно-экономического и Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжей. Команду последнего представляет 17-летний Владислав Антюшко. За два года обучения здесь парень не раз представлял свой колледж на различных соревнованиях. Не стал исключением и этот республиканский турнир.

Владислав Антюшко, студент СК ППК:

— К соревнованиям готовились усердно. Каждый день проходили тренировки. Отрабатывали тактики…. что могли, то и покажем сегодня. Сейчас у нас будет игра с ПСЭКом. В принципе, я не думаю, что игра у нас сложится довольно тяжелой. Будем надеяться только на победу. Будем биться только за первые места и за призы, конечно же, самое главное.

Первый тайм не успел начаться, как хозяева паркета забили первый гол. Упорные тренировки и слаженная работа в команде чувствуются. Ребята ловко обыгрывают своих соперников.

Игра выдалась довольно-таки напряженной. В нелёгком матче победу одержала команда Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа. Счёт первого тайма — 3:0. Спортсмены поменялись полями и готовятся к следующей игре. По словам организаторов турнира, в состязании принимают участие 8 команд. Все они хорошо подготовлены и показывают себя с наилучшей стороны. Команды, которые выйдут в финал, встретятся с гостями турнира — студентами Костанайского индустриально-педагогического колледжа.

Алпамыс Магавин, инструктор по физическому воспитанию СК ППК:

— Команды будут разбиты на две подгруппы, то есть, по 4 команды. В каждой подгруппе определят чемпиона и призера за 2-ое место. Команды — победители будут награждены дипломами, медалями и призами. Также будут определены спортсмены в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший нападающий», «Лучший защитник».

XIV республиканский турнир по футзалу посвятили памяти директора Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа Суиндыка Бегалина. Соревнования продлятся два дня.

Алишер Ашимов