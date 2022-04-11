Штраф за сжигание мусора едва не получил житель г.Петропавловска

Плотные клубы дыма привели спасателей к этому дачному участку. Его владелец проводил весенний субботник. Собрал засохшие листья, траву, ветки и вместо того, чтобы вывезти их на свалку, разжёг костер в самом центре двора.

Такие костры опасны. Вмиг огонь может охватить соседние участки. Железные тары при этом — не преграда. Евгений Дмитриченко говорит, об этих правилах не знал.

Евгений Дмитриченко, житель г. Петропавловска:

— Всегда стараюсь придерживаться правил. Так-то думал, что в бочке можно жечь. Оказывается, нельзя. На территории посёлка нельзя сжигать, нужно вывозить. Я об этом не знал. У нас в Заречном некуда вывозить это. Если вывозить, то только в Шаховское. Везти через весь город. Это неудобно. Очень затратно.

Но, не дороже штрафа, подытожил Евгений. На первый раз незнание мужчине простили. Выписали предупреждение. При повторном нарушении оштрафуют.

Даниэль Саркисян, страший инженер управления по ЧС г. Петропавловска:

— Предусмотрено 2 статьи: ст. 410-я «Невыполнение правил пожарной безопасности», а также ст. 336-я «Несоблюдение правил содержания атмосферного воздуха и пожарной безопасности при сжигании бытовых отходов». Ст. 336-я влечет за собой штраф в размере 20 МРП, ст. 410 — я по ч.1 влечет за собой предупреждение или штраф в размере 5 МРП.

Спасатели просят североказахстанцев соблюдать правила противопожарной безопасности. Не сжигать твердые бытовые и биоотходы. Особенно, не собирать их граблями в кучки у дома и не воспламенять их. Всё это может стать причиной большого возгорания. Именно такое мы и встретили на выезде из поселка Заречный.

Очаг локализовали. Обошлось без серьезных последствий. С целью предупреждения таких ситуаций с начала пожароопасного периода ЧС-ники провели более 20 профилактических рейдов. Наряду занимаются и разъяснительной работой.

Гюзель Закария