«Пройдитесь и посчитайте!»: Кумар Аксакалов поручил решить вопрос недоступности пригородного маршрута

334 гектара — это площадь посевных земель, которые у Кайргали Аскарова остались только в памяти. Получил он их в своё время, заключив договоры с пайщиками. Теперь их количество, а вместе с ними и доля агрария уменьшились в два раза. Загвоздка в том, что уходили пайщики не по своей воле. Некоторые из них о переходе своих земель в другое, более крупное хозяйство, даже не знали.



Кайргали Аскаров, житель с. Архангельского, Кызылжарский район:

— Прежде чем передавать земли людей, я должен был от них получить заявления согласно закону РК. Такое заявление должно поступить в конце сельскохозяйственного года. После я должен вынести решение. Я не подписывал. За меня подписал землеустроитель. Они решение сделали за меня, и всё отдали председателю земельной комиссии.

В геометрической прогрессии убывать площадь начнёт и дальше, если не дать справедливости, наконец, восторжествовать. Сейчас Кайргали Аскаров пытается «отвоевать» 80 гектаров земли, которые вот-вот окажутся во владениях другого хозяйства. Доходил земельный спор и до судов.



Жалгас Сулейменов, заместитель руководителя департамента по управлению земельными ресурсами СКО:

— В 2009 году протокол о выходе из состава был составлен. В 2014 году суд это доказал, что решение было правомочное. Решение было не обжаловано. И суд обязал фермерское хозяйство, чтобы пайщики вышли из состава этого хозяйства. Район решение суда должен был исполнить.

Но, Кайргали Аскаров уверяет об обратном. Дошли до служителей Фемиды бумаги с печатями. Но, каким образом их удалось «достать». Отсюда, по словам сельчанина, и исходит корень всех проблем, — в незаконном оформлении документов и подделке подписей.



Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Мы сейчас проверим действие должностных лиц в соответствии с законодательством. А в разбирательства между двумя крестьянскими хозяйствами мы не полезем. Это уже решение суда. Если Вы считаете, что решение принято незаконно, Вы должны на апелляцию подать и через суд разбираться.

Следующей к главе региона обратилась неравнодушная жительница Ташкентки Кызылжарского района. Интересовали её несколько вопросов, касаемые родного села. Один из них — движение пригородных маршрутов. Курсирует через населённый пункт один — «Долматово-Петропавловск». Но, на него девушка уже давно не надеется. Маршрут всегда переполнен.



Максат Баяхмет, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог:

— Он выезжает рано утром из Долматова. В Ташкентке он должен быть в 7:45. Вместимость 23 человека. Это автобус «ПАЗ». Стоячих он не берёт. Но, может быть по факту и берёт.

Проживают в одной только Ташкентке более двух тысяч человек. Решать вопрос, по словам сельчанки, нужно увеличением количества единиц транспорта. Но, перед этим провести качественный мониторинг. Кумар Аксакалов поручил сделать это в определённом формате.



Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Я предлагаю, чтобы вместе с Вами наши представители утречком пусть пройдут и посчитают. Сколько, как, какого качества. И вместе сядете и проведёте мониторинг. Вместе поймём, чем говорить на пальцах, лучше вот так.

Этот вопрос планируют решить уже на этой неделе. Тревожит сельчанку и медпункт, который расположен возле обрыва. Объект проверят, а ещё решат проблему отсутствия медицинского работника. Вакансия пустует уже два года. Найти сотрудника, по словам представителей облздрава, несложно. Проблема лишь в жилье. Но, и этот вопрос в скором времени пообещали урегулировать.

Жанель Бисенбаева