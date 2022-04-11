День открытых дверей прошёл в департаменте антикоррупционной службы

Честность, открытость и добропорядочность. Такими качествами должен обладать каждый человек, считает Екатерина Завальнева. Она учится на юриста в местной альма-матер. Сегодня вместе с однокурсниками студентка встретилась со специалистами антикоррупционной службы.

Екатерина Завальнева, студентка Kozybayev University:

— Довольно-таки интересная беседа получилась. Рассказали, как устроена работа антикоррупционного центра. Конечно же, я считаю, что все службы необходимы, потому что с коррупцией нужно бороться. После сегодняшней встречи я задумалась, чтобы на 4-ым курсе здесь пройти практику. Так, хотела бы поработать юристом и посмотреть, как это выглядит.

Будущим специалистам рассказали о всех тонкостях профессии, познакомили их с работой сервисного центра. Особое внимание — противодействию коррупционных рисков. В первом квартале 2022-го борцы с коррупцией выявили порядка 20-ти преступлений. В прошлом году на взятке попались 23 человека.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Наша основная задача — сочетание трех основных приоритетных направлений. Это, в первую очередь, просвещение. С 2016 по 21-ый годы у нас идёт снижение коррупционных преступлений. Это, в первую очередь, связано с тем приоритетным направлением, когда мы говорим о просвещении и втором направлении — превенции.

В антикоррупционном ведомстве две службы: правоохранительная и административно-государственная. Для вступления в ряды борцов с коррупцией необходимо проделать ряд процедур.

Асель Исаева, сотрудник кадрового подразделения департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Нужно пройти первоначальную профессиональную подготовку в Академии правоохранительных органов РК. Кандидатам необходимо пройти тестирование на оценку личных качеств в уполномоченном органе по делам государственной службы. Подать следующие документы в территориальные ведомства: заявление установленного образца, копии удостоверения личности, диплома об образовании, заполненную собственноручно автобиографию и анкету, копию военного билета.

В День открытых дверей департамент антикоррупционной службы посетили более 20-ти студентов специальности «Юриспруденция». Многие из них заинтересовались работой ведомства и в будущем намерены здесь трудоустроиться.

Алишер Ашимов