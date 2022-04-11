Более 14 кг марихуаны полицейские изъяли у петропавловца

2 кг марихуаны в мешке, ещё несколько при личном обыске и осмотре автомобиля. Значительные объёмы наркотиков полицейские нашли и в доме 28-летнего горожанина.

Кроме того, у подозреваемого изъяли охотничье ружьё и два, предположительно, газовых пистолета. Оружия направили на криминалистическое исследование. Следствию предстоит выяснить происхождение этих веществ и предметов.

Руслан Назаров, заместитель начальника ДП СКО:

— Согласно экспертизе, изъятые вещества представляют собой свыше 143 гр. гашиша и свыше 14 кг. марихуаны, что относится к особо крупному размеру. Мужчина водворён под стражу.

Грозит за такой объём губительного зелья мужчине до 15-ти лет лишения свободы.

Жанель Бисенбаева