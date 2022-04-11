Более 14 кг марихуаны полицейские изъяли у петропавловца

Новости МТРК

23:13 11 Апреля 2022

2 кг марихуаны в мешке, ещё несколько при личном обыске и осмотре автомобиля. Значительные объёмы наркотиков полицейские нашли и в доме 28-летнего горожанина.

Кроме того, у подозреваемого изъяли охотничье ружьё и два, предположительно, газовых пистолета. Оружия направили на криминалистическое исследование. Следствию предстоит выяснить происхождение этих веществ и предметов.

Руслан Назаров, заместитель начальника ДП СКО:

— Согласно экспертизе, изъятые вещества представляют собой свыше 143 гр. гашиша и свыше 14 кг. марихуаны, что относится к особо крупному размеру. Мужчина водворён под стражу.

Грозит за такой объём губительного зелья мужчине до 15-ти лет лишения свободы.

Жанель Бисенбаева

Читайте также

Не время расслабляться: почему вакцинацию нужно продолжать, рассказали врачи
Выставка советских игрушек проходит в Петропавловске
«Погибают за 3-4 дня» Падеж скота зафиксировали в Тимирязевском районе
Концерт, посвящённый 100-летнему юбилею народной артистки Казахстана Розы Баглановой, прошёл в Петропавловске
Центральный военный ансамбль минобороны РК выступил с концертом в Петропавловске
Внесены изменения в правила пользования энергоснабжением
Полицейские проводят рейды по выявлению лиц категории БОМЖ
О национальных обрядах рассказали в библиотеке им.И.Шухова
Экспонаты времён ВОВ привезли в Петропавловск представители министерства обороны РК
Рабочего ранили на территории Академии Национальной гвардии РК
С работой криминалистов ознакомили студентов-юристов полицейские СКО
Жители г. Петропавловска поддерживают реформы Президента РК Касым-Жомарта Токаева