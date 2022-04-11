88 возгораний произошло в СКО за неделю

Новости МТРК

23:13 11 Апреля 2022

Сухостой загорелся в районе Сенной базы неподалеку от гаражного кооператива «Дружба-2».

Огонь охватил 700 гектаров. На место происшествия выехали 2 единицы техники и 6 человек личного состава ПЧ №3. Причина пожара выясняется. Локализовали очаг возгорания огнеборцы за 50 минут. Сейчас идет ликвидация последствий пожара. Всего за неделю в регионе зафиксировали 88 случаев, 80 из которых — горящий сухостой.

Даниэль Саркисян, старший инженер управления по ЧС г. Петропавловска:

— За выходные площадь горения составляет около 16 га по всему городу Петропавловску. За 10-11 апреля в г. Петропавловске зафиксировано 37 фактов возгорания сухостоя и мусора. За эти выходные привлечены 7 человек к административной ответственности. На данный момент по возгораниям сухостоя возле дачных сообществ, частного сектора ни один дом не пострадал.

Алишер Ашимов

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