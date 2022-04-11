6 тысяч петропавловцев вышли на субботник

Вооружившись граблями и лопатами, госслужащим предстоит убрать всю территорию Парка Победы. Это 9 га, заполненных прошлогодней листвой и мусором.

Наравне со взрослыми порядок наводит и 8-летний Тимур. Пришёл на субботник с мамой. Почти три часа без перерыва убирал мусор и даже был активнее некоторых взрослых.

Тимур Красный:

— 11 Я люблю свой город. Я хочу, чтобы он всегда был чистым. Хочу, чтобы все мои родные, одноклассники участвовали в этих субботниках.

Жанна Красная, главный специалист аппарата акима СКО:

— Я думаю, что молодое поколение нужно с самого детства приучать к труду, нужно приучать детей соблюдать чистоту и порядок. Мы очень любим наш город, хотим, чтобы он всегда был чистым.

К тому же, говорят собравшиеся, субботник — отличная физическая активность. Большинство из госслужащих рабочий день проводят, сидя в кресле за монитором и бумагами. А здесь активная разминка ещё и на свежем воздухе в приятную погоду.

Владимир Бубенко, секретарь областного маслихата:

— Благоустройство начато по всей СКО. Практически во всех населённых пунктах, в каждом дворе и каждом доме. И сегодня мы здесь находимся на святом месте — в Парке Победы г.Петропавловска. Когда находишься в этом святом месте, то осознаёшь значимость и значение всех людей, которые положили свои головы во имя независимости.

Подметали, белили, убирали мусор. В Петропавловске определили 70 мест, где провели субботнюю уборку. Это основные улицы областного центра, парки и скверы. Сделать свой город чище вышли 6 тысяч петропавловцев.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Это бюджетные организации, МСБ, также в этом году активно участвуют жители города. Это председатели КСК, дворы. Нужно отметить, что в этом году предоставлено порядка 40 единиц техники.

Что не успели убрать в этот субботник, оставили на следующий. Они будут проходить каждую субботу в течение трёх месяцев. Власти призывают горожан навести порядок в своих дворах, палисадниках и на стоянках.

Айгерим Мукашева