В СКО задолженность по алиментам составила 375 млн тенге

Ведут разгульный образ жизни, не работают и не платят алименты. Таких в нашей области более 6-ти тысяч человек. Из них 288 имеют задолжность на общую сумму 375 миллионов тенге.

Аклима Бакенова, руководитель отдела департамента юстиции СКО:

— Около 57% находятся на периодическом удержании. Также имеются должники, которые не имеют постоянного источника дохода, но они самостоятельно оплачивают алименты по договоренности с соискателями. Однако, это происходит не всегда. Есть категория производств, где должники укланяются от оплаты алиментов, на основании чего судебным исполнителям приходится принимать меры.

Большую работу по линии алиментных платежей проводят частные судебные исполнители. За первый квартал 2022-го к административной ответственности привлекли 28 должников. Выставили более тысячи запретов на выезд за пределы страны. Помогают с трудоустройством. Однако, не все должники принимают такую помощь.

Мадина Садаева, частный судебный исполнитель:

— По итогам проделанной работы было взыскано более 3 млн тенге по алиментам. Должники, в основном, отказываются платить из-за отсутствия имущества, денежных средств, официального места работы. В случае, если должник официально трудоустроен, судебным исполнителем выносится постановление о взыскании заработной платы и направляется на исполнение в бухгалтерию. Если должники не имеют ни имущества, ни дохода, то их привлекают к административной ответственности или же к уголовной.

С начала года к уголовной ответственности привлекли порядка 25-ти североказахстанцев.

Алишер Ашимов