Решение по новым областям примут в течение полутора месяцев

Министр юстиции Канат Мусин рассказал, что решение по разделению областей в Казахстане примут в течение полутора месяцев.

Напомним, 16 марта, выступая с Посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев предложил образовать Абайскую область с центром в городе Семее. Еще одной инициативой Президента стало создание на территории бывшей Жезказганской области Улытауской области. Ожидается, что Жезказган вновь станет областным центром. Кроме того, Токаев предложил разделить Алматинскую область на две части — Жетысускую и Алматинскую. Центром Алматинской области должен стать Капшагай, Жетысуской — Талдыкорган.

Канат Мусин, министр юстиции РК:

— Сейчас идет работа по разделению бюджетов областей и определению границ. Насколько я помню, буквально недавно в СМИ была информация о том, как примерно будет разделяться Восточно-Казахстанская область по границам. Нового пока ничего нет, работа идет. По новым областям занимается экономический блок правительства. Я думаю, что в ближайшие месяц-полтора решение будет принято.

Анастасия Кузнецова