О проблемах с.Возвышенки жители рассказали акиму области

Возвышенка — бывший райцентр, ныне перспективное село, в котором проживает около 2,5 тысяч человек. И каждый из них ждёт, когда, наконец, приведут в порядок дорогу к селу. Участок от райцентра до Возвышенки весь в ямах и заплатках. А эта дорога соединяет с райцентром 6 сёл.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Пока не обещаю ничего. Мы специально эту дорогу перевели в республиканскую сеть. Эта дорога в любом случае будет отремонтирована. Не в этом году, понятно. Возможно, какую-то часть начнём со следующего года.

Просить о ремонте дорог пришли и жители окраин села. В прошлом году заасфальтировали только центральные улицы Возвышенки. Не оставят ли без внимания остальные, спрашивают жители улицы Степной.

Ергали Жумажанов, житель с.Возвышенки, район М.Жумабаева:

— Сколько я там живу больше 50 лет, там дороги не было. Там с советского времени не было дороги вообще. Там проехала машина, и сделали её как дорогу. Потому по собственной инициативе мы начали её поднимать, потом засыпали.

Засыпали за счёт аграриев. Будет ли там асфальт, должны решить акиматы сельского округа и района. Вопрос будут рассматривать. Поднимали жители Возвышенки и проблему благоустройства. Здесь Кумар Аксакалов предложил участковым штрафовать жителей домов, которые не следят за порядком. У инспекторов по закону есть такие полномочия. Поднимали сельчане и проблемы медицины.

Сергей Яхимович, житель с.Возвышенки, район М.Жумабаева:

— У нас в больнице машина, которая обслуживает поликлинику, очень в плачевном состоянии. Объём работ на неё очень большой. Она часто ломается. Она охватывает не только наш сельский округ.

Изучить проблему Кумар Аксакалов поручил районному акиму. Ещё один вопрос на злобу дня — детский сад, в котором катастрофически не хватает мест.

Валерий Карпович, директор Возвышенской СШ, район М.Жумабаева:

— У нас на данный момент более 120 детей дошкольного возраста. Садик у нас на 50 мест.

Сельчане предлагают отдать под садик бывшее здание райисполкома. Местные аграрии уже разработали ПСД за свой счёт. Но, нужна финансовая поддержка в строительных работах. И её сельчане получат. Аким области поручил управлению финансов найти деньги на этот проект. А детские площадки, о которых тоже на встрече просили сельчане, профинансируют местные аграрии. Они также помогли жителям с подведением воды в дом. По словам сельчан, сельхозпроизводители неплохо поддерживают село. Кумар Аксакалов рекомендовал жителям заключить трёхсторонний меморандум между сельчанами, акиматом и аграриями. После встречи с населением аким области провёл личный приём граждан.

Айгерим Мукашева