Областной конкурс мастеров художественного чтения провели в Доме дружбы. Приурочили его к 120-летию выдающегося писателя Габита Мусрепова. Участие принимали представители из 12 районов и Петропавловска.

Победителей городского и районного туров ждет выступление в три этапа: конкурсанты прочтут отрывки из повестей Габита Мусрепова, на тему роли матери и женщины, также им предоставляется произведение на выбор.

Нурлан Жамантаев,заместитель руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела:

— Победители конкурса будут награждены грамотами и ценными призами. Цель мероприятия — пропаганда творческого наследия Г.Мусрепова и привитие чтения молодежи. В конкурсе участвуют люди до 29 лет.

Гюзель Закария