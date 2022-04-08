Конкурс мастеров художественного чтения провели в Доме дружбы

Культура

21:36 8 Апреля 2022

Областной конкурс мастеров художественного чтения провели в Доме дружбы. Приурочили его к 120-летию выдающегося писателя Габита Мусрепова. Участие принимали представители из 12 районов и Петропавловска.
Победителей городского и районного туров ждет выступление в три этапа: конкурсанты прочтут отрывки из повестей Габита Мусрепова, на тему роли матери и женщины, также им предоставляется произведение на выбор.

Нурлан Жамантаев,заместитель руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела:

— Победители конкурса будут награждены грамотами и ценными призами. Цель мероприятия — пропаганда творческого наследия Г.Мусрепова и привитие чтения молодежи. В конкурсе участвуют люди до 29 лет.

Гюзель Закария

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