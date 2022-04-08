Изменились условия программы женской ипотеки «Умай»

Весной 2021 года «Отбасы банк» запустил женскую ипотеку «Умай». Создали её для обеспечения гендерного равенства в жилищном финансировании. Займы выдаются женщинам РК, имеющим доход. Ставка кредитования с прошлого года изменилась. Теперь она составляет 13,5%. Размер первоначального взноса зависит от дохода заёмщицы.

Нияз Ниязбеков — заместитель руководителя отдела СКОФ «Отбасы банк»:

— Если совокупный семейный доход не превышает 550тысяч, банк в праве выдать 85% от оценочной стоимости жилья. Если же заработная плата до 640 тысяч, то банк выдает 80% от оценочной стоимости недвижимости. Первоначальный взнос по данной программе — от 0 до 50%. Максимальный срок кредитования — до 13 лет.

Приобрести квадратные метры женщины могут в любой точке Казахстана. Набор необходимых к подаче документов стандартный.

Нияз Ниязбеков, заместитель руководителя отдела СКОФ «Отбасы банк»:

— Удостоверение личности. Автоматически проверяется с согласия клиента кредитная история, и запрашивается запрос в госкорпорацию. В прошлом году в филиале СКО было около 40 заявок общей стоимостью примерно около 400 млн тенге.

В этом году заявки на кредитование подали почти 10 североказахстанок. Займы для женщин выдаются для покупки как первичного, так и вторичного жилья, в том числе и по договору долевого участия. По «Умай» также можно взять заём на ремонт в размере до 3,7 млн. тенге.

Диана Салихова