Более 10 тысяч человек находятся на учёте в онкологическом диспансере

Паллиативная медицинская помощь оказывается тяжело или неизлечимо больным пациентам. Направлена она на облегчение боли и психологическую поддержку как самого больного, так и его близких. В СК на 4 клинической стадии онкологического заболевания находятся 158 человек. Врачи отмечают, около 70% пациентов — это люди пенсионного возраста. Каждые несколько месяцев к ним выезжают мобильные бригады. Таких в области 14.

Жигер Дюйсенов, руководитель блока онкологии областного онкологического диспансера:

— Паллиативная помощь большую роль играет в психологической и социальной помощи. Медицинская помощь не первозначная. Социальная — это люди, которые потеряли работоспособность, находятся на инвалидности и не имеют близких родственников. Очень много таких пациентов.

В такой бригаде выезжает онколог, психолог, медсестра и социальный работник. В целом, паллиативная помощь в нашей области начала развиваться с 2018 года. За несколько лет финансирование такой комплексной поддержки увеличилось на 138%.

Карлыгаш Ильясова, руководитель отдела по информированию и рассмотрению обращений НАО «ФСМС» по СКО:

— С 2020 года данный вид медпомощи оказывается по всему региону в том числе во всех 13 регионах. Финансирование в 2020 году 114 млн тенге, в 2021 — 152 млн. И на 2022 год уже заключены договоры с медорганизациями на сумму 272,9 млн тенге.

В 2021 году в СК выявлено более 1700 человек с онкологическим заболеванием. Обратились за помощью на последней стадии 202 североказахстанца. Умерли от болезни 516 человек. По словам врачей, этот показатель меньше, чем в прошлые годы.

Диана Салихова