Особое внимание — качественному развитию городов. В Казахстане активно реализуется проект «Берекелі бастама — городская инициатива», с помощью него каждый казахстанец сможет предлагать идеи для улучшения инфраструктуры своего города и голосовать за наиболее актуальные инициативы соотечественников.

Ерлан Аукенов, председатель совета Ассоциации урбанистов «Q88»:

— Горожане могут предложить любую идею, которая по их мнению сделает город лучше. Начиная от благоустройства сквера, строительства спортивных площадок, организации общественных пространств и создания условий для малобильных групп и до реализации транспортной реформы или улучшения экологических факторов регионе. Как это работает? На одной площадке размещаются идеи по разным темам и вопросам. После того, как все заявки будут собраны, объявляется голосование. Далее проект, получивший наиболее количество голосов, отправляется для реализации и выставляется как приоритетный в том или ином городе.

По словам Ерлана Аукенова, проект набирает большую популярность среди населения. Его запустили в двух городах страны — Актау и Атырау. 11 тысяч человек уже предоставили свои уникальные предложения и ждут одобрения.

Ерлан Аукенов, председатель совета Ассоциации урбанистов «Q88»:

— С 27-го января, когда мы впервые объявили о реализации проекта, по 1-ое апреля на платформе шёл сбор предложений от жителей городов Актау и Атырау. Всего собрано 98 проектных решений. К примеру, один из жителей Атырау предложил решение для сбора и временного хранения мусора под землей, то есть, заглубленные контейнерные площадки. Система подземного сбора позволяет обеспечить эстетичный вид территории.

В этом году проект планируют реализовать в Павлодаре. Сбор предложений стартует 8 апреля.

Алишер Ашимов